Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đám cưới đang diễn ra bình thường thì bất ngờ xảy ra sự cố. Khi cô dâu đang đứng trên sân khấu làm lễ, cầm micro giao lưu với khách mời thì bất ngờ bị một người ném túi chất lỏng vào người. Chất lỏng bắn sang cả người chú rể và một thiếu niên đứng cạnh cô dâu, khiến người này phải ôm mặt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/1, lãnh đạo UBND phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc ném chất bẩn xảy ra trong một đám cưới trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến sự việc trên, cô dâu Vũ Thị Minh P. (SN 1995, trú phường Đồng Văn) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 28/12/2025, ngay trong lúc lễ cưới đang được tổ chức.

Vụ việc gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi phản cảm xảy ra trong ngày vui của gia đình.

Theo lời chị P., trong lúc buổi lễ đang diễn ra bình thường thì bất ngờ có một người đi xe máy chạy ngang qua khu vực tổ chức đám cưới và ném một túi mắm tôm lên sân khấu. Túi mắm tôm văng trúng ba người đang đứng trên sân khấu, gồm vợ chồng chị và một người thân, khiến chị cùng những người có mặt vô cùng hoảng loạn.

“Sự việc xảy ra bất ngờ khiến lễ cưới không thể tiếp tục tổ chức. Vì mắm tôm dính đầy người nên tôi phải đi tắm, thay trang phục và không kịp trang điểm lại mà lên xe hoa về nhà trai luôn do khách mời đang chờ đợi”, chị P. chia sẻ.

Sau khi xảy ra sự việc, chị P. đã trình báo cơ quan công an. Gia đình người ném mắm tôm sau đó đã đến gặp, xin lỗi và mong muốn hòa giải.

Chị P. cho biết thêm, người ném mắm tôm là người có quen biết với gia đình. Trước đó, giữa người này và một người bạn của chị xảy ra mâu thuẫn, xô xát và cho rằng chị P. có liên quan nên nảy sinh hiểu lầm, dẫn đến hành vi ném mắm tôm trong lễ cưới của chị.

Trước thông tin cho rằng chị P. có mâu thuẫn tiền bạc với người ném mắm tôm, chị P. khẳng định điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

Chị P. bày tỏ mong muốn sự việc sớm lắng xuống để gia đình ổn định cuộc sống, tránh những ảnh hưởng không đáng có sau biến cố xảy ra đúng vào ngày trọng đại.