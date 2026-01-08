Danh tính nạn nhân bị thương là ông L.T.T. (SN 1960), chủ ngôi nhà nêu trên. Danh tính 2 người tử vong là bà V.T.S. (SN 1937) và một nạn nhân tên L.M.T. (SN 1999).

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan tới vụ cháy ngôi nhà 7 tầng ở số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội, chiều 8/1, UBND phường Hà Đông cho biết, vụ cháy đã khiến 2 người tử vong và một người bị thương.

Theo UBND phường Hà Đông, sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã huy động 6 xe chữa cháy, một số xe thang, cùng khoảng 130 người (gồm nhiều lực lượng khác nhau) tham gia chữa cháy. Đến khoảng 10h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trưa cùng ngày, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hà Đông đã trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông để thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ cháy.

Nhà chức trách cho biết, ngôi nhà số 84, phố Lê Lợi thuộc quyền sở hữu của ông L.T.T., diện tích khoảng 134m2, hai bên giáp nhà dân, hiện kinh doanh đồ điện dân dụng. Gia đình ông T. có 8 người, hiện có 5 người thường xuyên ăn, ở tại địa chỉ trên.

Thiệt hại về tài sản trong vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h45 cùng ngày, tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Chỉ ít phút, căn nhà ở kết hợp kinh doanh bùng cháy dữ dội, cột lửa kèm khói bốc cao hàng chục mét.

Là nhân chứng có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (40 tuổi), cho hay bản thân chị cũng chính là người đã báo với cảnh sát về vụ cháy để lực lượng này tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

"Khi đó khoảng 7h45, tôi có việc đi qua phố Lê Lợi, khi vừa tới trước số 84 thì phát hiện ở tầng 1 của ngôi nhà xảy ra cháy. Tôi vội dừng xe lại, hô hoán mọi người, quan sát bên trong nhà không có ai, tôi liền lấy điện thoại và gọi cứu hỏa", chị kể.