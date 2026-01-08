Cụ thể, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường tiêu thụ. Địa điểm tập kết là kho hàng của doanh nghiệp này.

Theo thông tin từ VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, lô hàng được ghi nhận có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi. Cơ quan công an xác định, trong số 120 tấn thịt lợn nói trên, doanh nghiệp đã đưa khoảng 2 tấn vào chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn patê Cột Đèn Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Qua kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt trên đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra nguồn gốc lô hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hải Phòng đã làm rõ đường dây cung ứng đầu vào. Theo lời khai của bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) – một mắt xích trong đường dây thu gom – hoạt động này đã diễn ra trong khoảng nửa năm trở lại đây.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan- chuyên cung cấp lợn nhiễm bệnh trong đường dây

Theo thông tin từ kênh VTV1, bà Nguyễn Thị Lan (xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trước đó bà chuyên làm nghề giết mổ heo để bán ở chợ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm nay bà chuyển hướng kinh doanh khi có đầu mối đặt hàng chuyên thu mua lợn ốm lợn bệnh.

Tại cơ quan điều tra, bà Lan khai nhận, "Có con da nó mẩn đỏ, có con thì da nó tái nhợt... Nhưng anh Doanh có nhu cầu mua những dòng thịt như thế nên tôi mua về bán cho anh Doanh. Còn về anh Doanh bán cho ai hay chế biến cái gì thì tôi không biết".

Qua hai đầu mối thu gom, số thịt lợn bệnh, lợn dịch sẽ đến điểm cuối là một cơ sở chế biến thực phẩm có tiếng để tiêu thụ. Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an xác định tổng số thịt bị nhiễm dịch hơn 130 tấn gồm: thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến.

Có khoảng gần 2 tấn đã chế biến thành thịt hộp. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh chỉ bán duy nhất cho công ty này.

Bị can Bùi Đức Trọng khai nhận số thịt lợn nhiễm dịch đã được hô biến thành hàng hóa hợp lệ bằng những bộ hồ sơ giấy tờ tưởng chừng đúng quy trình

Bị can Bùi Đức Trọng khai nhận trên phóng sự của VTV1, "Ngoài các nguồn này ra thì tôi thu mua cả bì lợn nữa. Tôi thu mua ở các chợ. Tôi mua của người ta thì được người ta cấp giấy chứng nhận có mua hàng có mua sản phẩm". Bị can Trọng cho biết, sẽ lấy hoá đơn mua bán đó để bù đắp, hợp thức hoá cho số thịt không rõ nguồn gốc đã mua trước đó.

Số thịt lợn nhiễm dịch đã được hô biến thành hàng hóa hợp lệ bằng những bộ hồ sơ giấy tờ tưởng chừng đúng quy trình. Chỉ bằng việc kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch, còn nguồn gốc thì dễ dàng được hợp thức hóa. Những kẽ hở trong quản lý đã bị các đối tượng triệt để lợi dụng, biến thịt bẩn thành hàng hóa lưu thông công khai trên thị trường.