Cụ thể, lực lượng chức năng đã xác định hành vi tập kết số lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Địa điểm tập kết được xác định là kho hàng thuộc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin từ VTV, ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn.

Hiện trạng lô hàng được ghi nhận có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, không đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Nghiêm trọng hơn, trong tổng số 120 tấn nguyên liệu nói trên, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tổng trọng lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Đáng chú ý, qua quá trình kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt này đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm cháo thịt lợn xay của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lực lượng chức năng đã làm rõ một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để chế biến.

Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới hơn 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra cho biết, một trong những người tham gia thu gom thịt lợn nhiễm bệnh là bị can Nguyễn Thị Lan (trú tỉnh Hưng Yên). Tại cơ quan công an, bị can khai nhận đã tham gia thu mua lợn bệnh trong khoảng nửa năm qua, sau đó bán lại cho các đầu mối thu gom, còn việc vận chuyển, tiêu thụ cụ thể không nắm rõ.

Qua kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng xác định lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đang được tập kết, bảo quản trái quy định để chờ chế biến. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh theo đúng quy trình nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán ra thị trường.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà máy sản xuất sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Báo Dân trí

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2001 với mã chứng khoán CAN. Công ty hiện còn sở hữu 3 công ty thành viên là Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp.