Bàng hoàng phát hiện hai thiếu niên trôi dạt hơn 40km giữa lòng hồ thủy điện

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/1, Công an xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi, đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 thiếu niên trôi dạt hơn 40km trên lòng hồ thủy điện Sê San 4.

Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng cùng ngày, khi trực ban Công an xã Ia Tơi nhận được tin báo về chiếc thuyền trôi nổi tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, đoạn qua thôn 7 thuộc xã này.

Ngay lập tức, Công an xã Ia Tơi đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, người dân địa phương tiếp cận chiếc thuyền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 thiếu niên trên thuyền đang trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức.

Công an xã Ia Tơi bàn giao 2 thiếu niên về với gia đình sau nhiều giờ trôi nổi trên lòng hồ thủy điện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nguyên nhân được xác định là do phương tiện đã cạn nhiên liệu, khiến các em không thể tự điều khiển vào bờ. Công an xã Ia Tơi tổ chức lai dắt thuyền vào bờ an toàn, đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống, chăm sóc y tế ban đầu để giúp 2 em ổn định sức khỏe.

Qua xác minh, 2 nạn nhân là R.C.T. và R.L.T. (cùng SN 2013, trú tại xã Ia Krái, Gia Lai). Theo lời kể của các em, tối 6/1, cả 2 sử dụng thuyền máy của gia đình để đi câu cá trên lòng hồ thủy điện Sê San 4. Do bị lạc hướng và thuyền hết nhiên liệu, các em đã trôi dạt nhiều giờ trên lòng hồ, từ địa phận tỉnh Gia Lai sang xã Ia Tơi.

Thuyền máy của Rơ Châm Tính và Rơ Lan Tại bị trôi dạt trên lòng hồ - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi được cứu hộ an toàn, Công an xã Ia Tơi đã phối hợp với Công an xã Ia Krái thông báo cho gia đình, bàn giao 2 thiếu niên về nhà.

