Một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Trị vừa được người dân phát hiện vào rạng sáng tại xã Gio Linh. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn cấp thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân của cháu bé theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 7/1, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo tìm kiếm cha mẹ ruột cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 1h ngày 3/1, khi ông Bùi Ngọc Miễng, trú tại thôn Long Hải, xã Gio Linh, bất ngờ thấy một bé trai sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa trước cổng nhà mình. Cháu bé mặc áo trắng, quấn khăn.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, cháu bé nặng khoảng 3kg và có sức khỏe ổn định. Cùng với bé bị bỏ lại, trong giỏ còn có một số vật dụng cần thiết như bình sữa, khăn ướt, dầu tràm, 8 chiếc bỉm và số tiền 255.000 đồng.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gio Linh đã lập biên bản theo quy định và tạm thời giao cháu bé cho gia đình ông Miễng chăm sóc.

Lãnh đạo UBND xã Gio Linh cho biết nếu đến hết ngày 13/1, không có người thân nào đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký khai sinh và thực hiện các bước liên quan cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Nestlé thu hồi sữa bột ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi chứa độc tố, Việt Nam yêu cầu báo cáo khẩn Cục An toàn thực phẩm vừa phát văn bản cảnh báo liên quan một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino của Tập đoàn Nestlé, sau khi doanh nghiệp này thông báo thu hồi sản phẩm tại thị trường Đức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-cung-255000-ong-750293.html