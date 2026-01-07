Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng

Đời sống 07/01/2026 15:06

Ngày 7/1, TAND Khu vực 2 TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành, người đánh phụ nữ ở sảnh thang máy, mức án 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ VOV, chiều 7/1, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) tuyên phạt Đặng Chí Thành (SN 1994, Hà Nội) mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nam thanh niên này hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central. 

HĐXX nhận định, hành vi của Thành đã gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, phù hợp với các tài liệu trong vụ án. Xét bị cáo phạm tội lần đầu, đã khắc phục một phần hậu quả và ăn năn hối cải, tuy nhiên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Chí Thành 6 tháng tù.

Trước đó tại phần lời khai, Thành cho biết vì bị vợ mắng nhiều dẫn đến bức xúc, thêm vào đó lại mất ngủ triền miên nên đã không kiểm soát được hành vi. Dẫn đến hành động hành hung, chửi bới người phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng - Ảnh 1

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên xét xử ngày 7/1 - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào tài liệu vụ án, chị Th (SN 1997, Hà Nội) và chị A. (SN 1995, vợ của Đặng Chí Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central. Tối 4/8/2025, chị Th. và A. có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người.

A. yêu cầu chị Th. giải quyết, phải xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý. Do đó, A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết. Đặng Chí Thành đi xuống thấy chị A đang cãi nhau với chị Th nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, chị A kể lại cho Thành rằng chị Th chửi chị A và nói xấu con chị A, nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị Th để nói chuyện.

Khoảng 22h ngày 9/8/2025, Thành nhìn thấy chị Th đang đứng Sảnh B1, chung cư Sky Central nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th xin lỗi nhưng chị Th không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy Sảnh B1. Sau đó, Thành đã lao vào dùng tay tát và đấm, dùng chân đá vào người chị Th. Sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy bị phạt 6 tháng tù, bồi thường hơn 50 triệu đồng - Ảnh 2
Bị cáo hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư bị phạt 6 tháng tù - Ảnh: Báo Lao Động

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi và bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó có 5 trường hợp phải chuyển sang khoa hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi.

