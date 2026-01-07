Bị cáo Đặng Chí Thành đã đánh một người phụ nữ ở thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, sáng 7-1, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, phiên tòa được mở vào ngày 26-12-2025, nhưng phải tạm hoãn do vắng cả 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Thành.

Bị cáo liên tục cúi gằm mặt trong phiên toà trước đó - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào cáo buộc, tối 4-8, chị Th. và chị A. (vợ của Thành) có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người. Chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, phải xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý. Do đó, chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết.

Thành đi xuống, thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, chị A. kể lại cho Thành rằng chị Th. chửi mình và nói xấu con của họ nên người đàn ông bức xúc, muốn tìm chị Th. để nói chuyện. Khi thấy chị Th., Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Sau đó, Thành đã lao vào dùng tay tát và đấm, dùng chân đá vào người chị Th.. Sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Đặng Chí Thành trong phiên toà trước đó - Ảnh: Báo Người Lao Động

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi và bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

