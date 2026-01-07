Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Ngày 7/1, đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN36 có hành trình từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội ngày 6/1, đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta), Ấn Độ.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khoảng 8 giờ bay vào ngày 6/1, một hành khách quốc tịch Đức bất ngờ có biểu hiện sức khỏe xấu, khó thở.

Ngay lập tức tổ tiếp viên trên chuyến bay đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế cần thiết.

Tuy nhiên do tình trạng của hành khách không có dấu hiệu cải thiện, tổ bay đã quyết định chuyển hướng, cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata để hành khách có thể tiếp cận hỗ trợ y tế từ mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi nhận được thông tin, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ đã phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay để triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN36 đã tiếp tục hành trình và khởi hành trở lại lúc 5h30 ngày 7/1 theo giờ địa phương.

Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata để cứu hành khách - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Vietnam Airlines cho biết việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định kịp thời và cần thiết trong tình huống đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay, các đơn vị mặt đất và cơ quan chức năng.

Trước đó Vietnam Airlines cũng nhiều lần phải điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần cấp cứu y tế.

Hãng khuyến cáo hành khách nên chủ động theo dõi, tự đánh giá tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường, cần tham vấn ý kiến bác sĩ và cân nhắc việc thực hiện chuyến đi nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và chuyến bay.

