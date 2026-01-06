Bùi Đức Nghĩa (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) bị khởi tố do dựng rạp cưới trên đường giao thông liên thôn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khiến một người điều khiển xe máy gặp nạn, tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú xã Tề Lỗ, Phú Thọ) về tội Cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Đầu tháng 12/2025, gia đình ông N.H.L. (SN 1966, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dự định tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3-4/1/2026 nên thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Dù biết việc lắp dựng rạp trên đường liên thôn - đường giao thông công cộng, chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Nghĩa vẫn tổ chức lắp dựng rạp vào sáng 1/1.

Bùi Đức Nghĩa làm việc với công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 4/1, sau khi đám cưới kết thúc, chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng giao thông. Do khung rạp cưới có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài nên đến tối cùng ngày Nghĩa vẫn chưa hoàn tất công việc, nhiều cột trụ vẫn còn tồn tại trên phần đường giao thông.

Đến 20h, anh Đ.V.C. (SN 1988, trú xã Bình Nguyên, Phú Thọ) điều khiển xe máy va chạm vào cột trụ rạp cưới chưa được tháo dỡ, dẫn tới bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm và tổ chức điều tra theo đúng quy định.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với hành vi của chủ hộ tổ chức đám cưới, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

