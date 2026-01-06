Sáng 6/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào tiệm tóc, tấn công vợ và con gái. Trước đó, ông này cũng bị tố dùng vật giống súng uy hiếp người nhà nạn nhân.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/1, lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc gây rối, hành hung xảy ra tại một quán cắt tóc trên địa bàn.

Vào khoảng 5h40 ngày 3/1, một người đàn ông bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, cầm dao truy đuổi và tấn công chị Nguyễn Thị D. cùng con gái là D.T.A.

Đối tượng được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang). Thời điểm xảy ra sự việc, Thụy lao thẳng vào quán, vung dao truy sát hai mẹ con.

Dương Đăng Thụy xông vào quán cắt tóc cầm dao truy đuổi, tấn công vợ và con gái, khiến hai nạn nhân hoảng loạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VOV, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu Q.A nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, Dương Đăng Thụy và chị Nguyễn Thị D. là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

