Trưa 6/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trước cửa nhà dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/1, Công an phường Long Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trước nhà dân trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, một người dân sinh sống trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) mở cửa đi làm, phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên ghế đá trước nhà.

Người này gọi nhiều lần nhưng không thấy nạn nhân phản hồi, nghi có chuyện bất thường nên đã trình báo cơ quan công an.

Người đàn ông tử vong trên ghế đá, trước cửa nhà dân ở phường Long Bình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, Công an phường Long Bình cùng lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định người đàn ông đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc áo thun, quần thun, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân.

Cơ quan công an đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nguoi-an-ong-tu-vong-tren-ghe-a-truoc-cua-nha-dan-o-tphcm-750220.html