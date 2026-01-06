Sạc xe đạp điện gây cháy nhà, nghẹ thở giải cứu 4 người đang mắc kẹt

4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy tại Tuyên Quang đã được lực lượng PCCC cứu kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện khi sạc xe đạp điện.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 6/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 1h23 ngày 5/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo cháy tại gia đình bà N.T.Đ. (trú tại phường Bình Thuận).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 4 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người đang ngủ, nguy cơ ngạt khói độc và lửa cháy lan đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ, Binh nhất Phí Quang Nam, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không may bị mảnh kính vỡ đâm bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện khi sạc xe đạp điện. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5,3 triệu đồng.

Xe bị hư hỏng hoàn toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không sạc xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc trong khu vực kín, gần nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy; cần sử dụng thiết bị sạc chính hãng, ngắt nguồn điện khi không cần thiết và bố trí lối thoát nạn an toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy.

