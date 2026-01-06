Sạc xe đạp điện gây cháy nhà, nghẹ thở giải cứu 4 người đang mắc kẹt

Đời sống 06/01/2026 14:03

4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy tại Tuyên Quang đã được lực lượng PCCC cứu kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện khi sạc xe đạp điện.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 6/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 1h23 ngày 5/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo cháy tại gia đình bà N.T.Đ. (trú tại phường Bình Thuận).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 4 xe chữa cháy cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người đang ngủ, nguy cơ ngạt khói độc và lửa cháy lan đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.

Sạc xe đạp điện gây cháy nhà, nghẹ thở giải cứu 4 người đang mắc kẹt - Ảnh 1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ, Binh nhất Phí Quang Nam, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không may bị mảnh kính vỡ đâm bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện khi sạc xe đạp điện. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5,3 triệu đồng.

Sạc xe đạp điện gây cháy nhà, nghẹ thở giải cứu 4 người đang mắc kẹt - Ảnh 2
Xe bị hư hỏng hoàn toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không sạc xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc trong khu vực kín, gần nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy; cần sử dụng thiết bị sạc chính hãng, ngắt nguồn điện khi không cần thiết và bố trí lối thoát nạn an toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy.

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Một cặp vợ chồng 20 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, đã bỏ mặc con gái 9 tháng ở nhà suốt 7 tiếng để đi tỉnh khác nhận nuôi chó, khi về thì bé đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi Cháy nhà do chập điện

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Đời sống 47 phút trước
Phát hiện người đàn ông tử vong trên ghế đá trước cửa nhà dân ở TP.HCM

Phát hiện người đàn ông tử vong trên ghế đá trước cửa nhà dân ở TP.HCM

Đời sống 51 phút trước
Ruộng lúa bất ngờ xuất hiện hố sụt sâu 5,7 mét, người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem

Ruộng lúa bất ngờ xuất hiện hố sụt sâu 5,7 mét, người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem

Video 1 giờ 31 phút trước
Mực nước dâng cao bất thường, nam thanh niên câu được con cá khủng nặng 102kg, bán với giá 58 triệu đồng

Mực nước dâng cao bất thường, nam thanh niên câu được con cá khủng nặng 102kg, bán với giá 58 triệu đồng

Video 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ, nhận Lộc trời ban, công việc thuận lợi, tình duyên viên mãn, tương lai huy hoàng trong 3 tháng đầu năm 2026

Mừng 3 con giáp SỐ ĐỎ, nhận Lộc trời ban, công việc thuận lợi, tình duyên viên mãn, tương lai huy hoàng trong 3 tháng đầu năm 2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Thót tim khoảnh khắc máy bay bất ngờ lao thẳng xuống sông và vỡ thành từng mảnh khiến 2 người bị thương

Thót tim khoảnh khắc máy bay bất ngờ lao thẳng xuống sông và vỡ thành từng mảnh khiến 2 người bị thương

Video 1 giờ 45 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xe ô tô mất lái lao qua tường rào rồi rơi vào sân nhà dân như phim hành động

Thót tim khoảnh khắc xe ô tô mất lái lao qua tường rào rồi rơi vào sân nhà dân như phim hành động

Video 1 giờ 59 phút trước
Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Tử vi thứ Tư 7/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Tư 7/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp sau được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp sau được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Phát hiện người đàn ông tử vong trên ghế đá trước cửa nhà dân ở TP.HCM

Phát hiện người đàn ông tử vong trên ghế đá trước cửa nhà dân ở TP.HCM

Nhảy xuống sông cứu người, người đàn ông tử vong thương tâm

Nhảy xuống sông cứu người, người đàn ông tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC sắp vượt mức 158 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC sắp vượt mức 158 triệu đồng/lượng

Không khí lạnh tràn sâu, miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 3 độ: Cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

Không khí lạnh tràn sâu, miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 3 độ: Cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

Lời khai 'lạnh người' kẻ phi tang xác em vợ dưới hồ

Lời khai 'lạnh người' kẻ phi tang xác em vợ dưới hồ