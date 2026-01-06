Không khí lạnh tràn sâu, miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 3 độ: Cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

Dự báo, trong 24-48 giờ tới, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm 3-5 độ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, những ngày tới đêm còn rét hơn nữa với nhiệt độ thấp nhất xuống 9-13 độ ở vùng đồng bằng, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ; nhưng ban ngày trời nắng.

Cụ thể, trong ngày và đêm nay 6/1, nhiệt độ ở vùng núi, trung du Bắc Bộ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở đồng bằng thấp nhất 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ.

Ngày và đêm mai 7/1, mức nhiệt trên tiếp tục giảm, thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ còn 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày không mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ; nhưng ban ngày trời hửng nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, sau tăng 21-22 độ.

Người dân tham gia giao thông trong trời rét ở Hà Nội sáng 6/1 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.

Các vùng biển từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa đến mưa to kèm giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 1/2026, có thể xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kèm nguy cơ sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp.