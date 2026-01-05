Chủ quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng đòi đánh du khách

Chiều 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh tại khu vực bãi biển.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 5/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu công an phường xác minh vụ việc du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh tại công viên bãi biển.

Trước đó, clip dài gần 1 phút 30 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 du khách nước ngoài đang đứng trên lối đi bộ trong công viên bãi biển thì xảy ra mâu thuẫn một nhóm người mặc áo xanh, là nhân viên quán bar Bluesea Beach.

Đỉnh điểm của sự việc là nhóm nhân viên có hành vi cầm xẻng đòi đánh 2 du khách. Sau đó, một người khác trong nhóm cầm ghế nhựa màu trắng tiếp tục đe dọa, khiến một du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Thời điểm xảy ra vụ việc là buổi tối, có nhiều người đi bộ qua đã quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh ở khu vực biển Nha Trang - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại diện quán bar Bluesea Beach xác nhận có sự việc nhân viên quán hù dọa du khách như clip trên mạng xã hội.

Người này cho biết, lúc đó 2 du khách nước ngoài có biểu hiện say xỉn và có hành vi chọc ghẹo nhân viên nữ của quán. Thấy vậy một số nhân viên nam ra can ngăn, tuy nhiên giữa hai bên xảy ra cãi vã.

"Nhân viên quán đã không kiềm chế được nên có hành vi cầm xẻng, ghế đe dọa du khách. Sau sự việc đại diện nhà hàng đã gặp xin lỗi và được bạn gái của nam du khách bỏ qua. Chúng tôi cũng đã kỷ luật một nhân viên của quán và chấn chính sau sự việc"- đại diện quán Bluesea Beach nói.

du khách nước ngoài mâu thuẫn

