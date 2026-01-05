Va chạm liên hoàn 3 ô tô, 2 người thương vong

Đời sống 05/01/2026 15:15

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 5/1 tại km31+600, Quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 5/1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại km 31+600 đường quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô.

Va chạm liên hoàn 3 ô tô, 2 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, xe ô tô tải mang BKS 36H-046.98 do tài xế Phạm Văn Xuân (36 tuổi, ngụ huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, trong quá trình lưu thông đã va chạm với xe ô tô đầu kéo mang BKS 36H-046.03/36R-021.32 do Phạm Văn Tuyến (31 tuổi, ngụ xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục lao tới, tông vào xe ô tô con mang BKS 36A-793.33, do anh LVH (31 tuổi, ngụ xã Quảng Bình, Thanh Hóa) điều khiển.

Va chạm liên hoàn 3 ô tô, 2 người thương vong - Ảnh 2
Đầu xe đâm vào vách núi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, hậu quả vụ tai nạn khiến anh LVH tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu và 3 xe ô tô trong vụ việc bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, do lái xe ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, đồng thời lái xe ô tô đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông nêu trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

 

Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, một người bị điện giật tử vong

Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, một người bị điện giật tử vong

Cán bộ Công an phường An Hải, TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 12h ngày 6/1/2026, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', công việc 'tăng nhanh như phi mã', tiền bạc đầy tay đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Sau đêm nay, 3 con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Sau ngày mai, thứ Ba 6/1/2026, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Ly hôn 3 năm không một tin nhắn, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi bằng được quyển sách cũ và sự thật khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chủ quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng đòi đánh du khách

Chủ quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng đòi đánh du khách

Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, một người bị điện giật tử vong

Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, một người bị điện giật tử vong

Công nhân bị cọc sắt đè tử vong khi xây cao tốc TP.HCM - Long Thành

Công nhân bị cọc sắt đè tử vong khi xây cao tốc TP.HCM - Long Thành

Lời khai bất ngờ của nam tài xế xe khách bị lật khiến 11 người bị thương

Lời khai bất ngờ của nam tài xế xe khách bị lật khiến 11 người bị thương

Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao

Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao

Hiện trường thương tâm vụ hai bé gái tử vong trong căn nhà bốc cháy khi bố mẹ đi vắng

Hiện trường thương tâm vụ hai bé gái tử vong trong căn nhà bốc cháy khi bố mẹ đi vắng