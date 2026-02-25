Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán

Đời sống 25/02/2026 10:42

Trong lúc đi chơi Tết ở quán sinh thái, hai nhóm khách mâu thuẫn rồi nhặt gạch đá ném nhau, làm một cháu bé 11 tuổi bị thương nặng khi vật cứng trúng đầu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) vừa báo cáo vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán sinh thái trên địa bàn, xảy ra vào mùng 4 Tết Bính Ngọ (20/2). Theo đó, ông T.T.K. (31 tuổi) cùng con là cháu T.N.G.A. (11 tuổi) và một số người bạn đến khu sinh thái chơi Tết.

Khi nhóm ông K. đang yêu cầu chủ quán tính tiền thì xảy ra cự cãi với một nhóm khác (chưa rõ lai lịch). Sau đó, các bên đã dùng gạch, đá ném nhau, một vật cứng đã trúng vào đầu cháu A. Gia đình đã đưa cháu A. đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán - Ảnh 1
Hiện trường vụ ẩu đả - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Qua xác minh bước đầu của Công an xã, nhóm đối tượng gây ra thương tích cho cháu A. đi xe ô tô BKS 51H1-087.xx, do ông H.D.L (ngụ TPHCM) đứng tên. Tuy nhiên, chủ xe cho biết, ngày xảy ra vụ việc, ông cho người khác mượn xe, nhưng chưa biết rõ ai điều khiển thời điểm đó.

Trước đó, đoạn clip ghi lại vụ việc đã được đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip lập tức thu hút hơn nửa triệu lượt xem, cùng nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay

Việc chính thức bỏ loại giấy tờ này khi làm thủ tục bay có hiệu lực từ ngày 3/2/2026.

Xem thêm
Từ khóa:   ẩu đả bé gái 11 tuổi tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nhầm pháo là kẹo, bé gái cho vào miệng cắn dẫn đến bị thương ở lưỡi

Nhầm pháo là kẹo, bé gái cho vào miệng cắn dẫn đến bị thương ở lưỡi

Video 29 phút trước
Giúp đỡ cụ bà ngã xe đạp, 2 học sinh đối mặt với một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 844 triệu đồng

Giúp đỡ cụ bà ngã xe đạp, 2 học sinh đối mặt với một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 844 triệu đồng

Video 33 phút trước
Cổ động viên tức giận vượt qua hàng rào tràn vào sân tấn công cầu thủ đối phương

Cổ động viên tức giận vượt qua hàng rào tràn vào sân tấn công cầu thủ đối phương

Video 37 phút trước
Tử vi 25/2 đến 25/3: 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng tài tấn lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 25/2 đến 25/3: 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng tài tấn lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường

5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Không chỉ là trái cây tráng miệng, quả hồng xiêm còn là "kho báu" dưỡng chất cho cơ thể

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thót tim cảnh tượng hà mã hung hãn lật úp chiếc thuyền khiến người đàn ông rơi xuống sông

Thót tim cảnh tượng hà mã hung hãn lật úp chiếc thuyền khiến người đàn ông rơi xuống sông

Video 1 giờ 11 phút trước
Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Người đàn ông dũng cảm dùng tay không cứu sống bé trai rơi khỏi tầng 7 khiến nhiều người sợ thót tim

Người đàn ông dũng cảm dùng tay không cứu sống bé trai rơi khỏi tầng 7 khiến nhiều người sợ thót tim

Video 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay

NÓNG: Loại giấy tờ này không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay

Giá vàng hôm nay, ngày 25/2/2026: Thế giới giảm mạnh, trong nước tăng lên 185,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/2/2026: Thế giới giảm mạnh, trong nước tăng lên 185,3 triệu đồng/lượng

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương khi du lịch dịp Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Nước biển ở Gia Lai đổi màu nâu đỏ kéo dài hàng kilomet

Nước biển ở Gia Lai đổi màu nâu đỏ kéo dài hàng kilomet