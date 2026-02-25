Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong

Đời sống 25/02/2026 11:10

Sau va chạm, người vợ bị xe đầu kéo cán tử vong, người chồng đau lòng quỳ gối chắp tay cầu khấn bên cạnh thi thể vợ ngay giữa đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 24/2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông quỳ gối bên cạnh xe đầu kéo, cầu nguyện cho người vợ tử vong sau tai nạn giao thông. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân xấu số.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư đèn đỏ thuộc thị xã Bỉm Sơn (cũ), nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày. Nạn nhân là bà V.T.T. (SN 1959, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).

Thắt lòng chồng quỳ gối chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo tông tử vong - Ảnh 1
Hình ảnh người chồng quỳ gối cầu khấn bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông L.V.T. (SN 1958) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36H9-111.x, chở theo vợ là bà V.T.T., lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi đến ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo, phường Quang Trung, xe máy xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-025.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36B-028.xx, do anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1988, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. bị xây xát nhẹ. Công an phường Quang Trung đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo anh D. (con trai nạn nhân), bà T. bị bệnh cao huyết áp. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang chở vợ đi bệnh viện khám bệnh.

Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán

Bé gái 11 tuổi bị thương nặng do 2 nhóm khách ẩu đả nhau tại quán

Trong lúc đi chơi Tết ở quán sinh thái, hai nhóm khách mâu thuẫn rồi nhặt gạch đá ném nhau, làm một cháu bé 11 tuổi bị thương nặng khi vật cứng trúng đầu.

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Đời sống 33 phút trước

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

