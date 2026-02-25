Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/2), 3 con giáp thuận đường làm giàu, tiền tài nở rộ, vận đời lên hương, sớm thành đại gia, của cải đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đếm tiền mỏi tay, vận khí tươi tốt.

Tuổi Thân 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận định, tuổi Thân gặp nhiều may mắn tài lộc. Thời điểm này, cơ hội kiếm tiền đang ngày một nhiều hơn, bản mệnh nên tận dụng. Tuy nhiên, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, bản mệnh chớ nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo khó chu toàn.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng khá tốt. Bản mệnh thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả thu về ổn định. Tuy nhiên, con giáp này vẫn thiếu sự linh hoạt, chỉ biết hoàn thành đúng phần việc được giao mà không chủ động tìm tòi thêm những thứ khác. Con giáp này nên sớm khắc phục điểm yếu này.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân có thể sẽ khó có được niềm vui. Điềm báo có nguy cơ xuất hiện người thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Bản mệnh và đối phương không có sự kết nối, không hướng về nhau thì tình cảm khó mà bền chặt.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/2), 3 con giáp thuận đường làm giàu, tiền tài nở rộ, vận đời lên hương, sớm thành đại gia, của cải đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/2), 3 con giáp thuận đường làm giàu, tiền tài nở rộ, vận đời lên hương, sớm thành đại gia, của cải đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão là con giáp may mắn trong những ngày cuối tháng 2 Dương lịch. Bản mệnh có sao Bách Việt soi đường. Đây không chỉ là sao đào hoa mà còn có liên quan đến sự khéo léo, nghệ thuật cũng như các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Mão có khả năng giao tiếp tốt, các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng diễn ra một cách thuận lợi. Sự nhạy bén giúp bản mệnh hoàn thiện các kế hoạch dang dở. Tiền đổ về từ nhiều nguồn. Ngoài công việc chính, bản mệnh còn có thu nhập từ công việc tay trái hoặc những dự án mang tính sáng tạo. Người buôn bán nhỏ lẻ có thể nhận tài lộc trời ban, khách hàng cũ và khách hàng mới liên tục tìm đến cửa.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/2), 3 con giáp thuận đường làm giàu, tiền tài nở rộ, vận đời lên hương, sớm thành đại gia, của cải đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

