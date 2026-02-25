Trong cơn say, cậu 'chơi lớn' lì xì cho cháu gái thỏi bạc nặng 15kg trị giá 1,1 tỷ đồng

Một sự việc hài hước liên quan đến tiền lì xì năm mới ở Lâm Nghĩa, Sơn Đông, Trung Quốc. Vào đêm giao thừa, một người cậu trong cơn say xỉn đã lấy một thỏi bạc nguyên chất nặng khoảng 15kg, trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) từ xe ô tô của mình và tặng cho cháu gái 5 tuổi.

