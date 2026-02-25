3 ngày cuối tháng 2 (26-28/2): 3 con giáp vào sổ vàng, công danh phất lên phơi phới, tiền bạc lai láng, ôm sạch hết của cải thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 13:19

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cuộc đời sang trang, tiền của ngập lối.

Tuổi Sửu 

Ngày Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Sửu đón một ngày vận trình vô cùng hanh thông và thuận lợi. Mọi kế hoạch bạn đặt ra dường như đều nhận được sự ủng hộ từ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đây là thời điểm vàng để bạn thực hiện các dự định quan trọng hoặc củng cố vị thế cá nhân trong cộng đồng.

Tình hình tài lộc ở mức ổn định, các khoản thu nhập đều đặn giúp bạn yên tâm về chi tiêu hàng ngày. Có khả năng bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nhỏ hoặc quà tặng từ một mối quan hệ đối tác thân thiết. Tuy nhiên, bạn nên tránh tâm lý tham lam, đừng đầu tư vào những lĩnh vực mình không am hiểu.

3 ngày cuối tháng 2 (26-28/2): 3 con giáp vào sổ vàng, công danh phất lên phơi phới, tiền bạc lai láng, ôm sạch hết của cải thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

3 ngày cuối tháng 2 (26-28/2): 3 con giáp vào sổ vàng, công danh phất lên phơi phới, tiền bạc lai láng, ôm sạch hết của cải thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Thời gian này, tuổi Ngọ sẽ gặt hái những thành tựu rực rỡ không ai bằng. Con giáp này vốn nhanh nhẹn, quyết đoán, nay lại gặp vận may hỗ trợ nên mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn mong đợi.

Người làm công ăn lương dễ được giao dự án quan trọng, có cơ hội thăng chức tăng lương. Chỉ cần hoàn thành tốt, cơ hội tăng lương hoặc đề bạt chức vụ là điều hoàn toàn khả thi. Người kinh doanh buôn bán cũng gặp đại lộc, buôn may bán đắt.

Điểm đáng chú ý là tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, mọi khó khăn được giải tỏa. Nhờ vậy, con đường công danh rộng mở, từng bước tiến vững chắc như cá chép vượt vũ môn, sẵn sàng hóa rồng khi thời cơ chín muồi.

3 ngày cuối tháng 2 (26-28/2): 3 con giáp vào sổ vàng, công danh phất lên phơi phới, tiền bạc lai láng, ôm sạch hết của cải thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

