Đúng 12h trưa nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn gặp thời, tài khoản rủng rỉnh, sự nghiệp chuyển mình đột phá, ngập trong biển tiền

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận định, tuổi Thân gặp nhiều may mắn tài lộc. Thời điểm này, cơ hội kiếm tiền đang ngày một nhiều hơn, bản mệnh nên tận dụng. Tuy nhiên, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, bản mệnh chớ nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo khó chu toàn.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân có thể sẽ khó có được niềm vui. Điềm báo có nguy cơ xuất hiện người thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Bản mệnh và đối phương không có sự kết nối, không hướng về nhau thì tình cảm khó mà bền chặt.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng khá tốt. Bản mệnh thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả thu về ổn định. Tuy nhiên, con giáp này vẫn thiếu sự linh hoạt, chỉ biết hoàn thành đúng phần việc được giao mà không chủ động tìm tòi thêm những thứ khác. Con giáp này nên sớm khắc phục điểm yếu này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường sở hữu tư duy rộng, khả năng bao quát và mong muốn tạo dấu ấn riêng trong công việc. Tuy nhiên, nếu ở trong môi trường quá ổn định, ít cạnh tranh hoặc thiếu cơ hội thể hiện, họ dễ rơi vào trạng thái làm đủ trách nhiệm nhưng không tạo được bước tiến lớn. Năng lực có thể tồn tại, song không được kích hoạt đúng mức.

Tử vi cho thấy tuổi Thìn phù hợp với môi trường có tính thử thách, nơi yêu cầu sự chủ động và khả năng ra quyết định nhanh. Khi được trao quyền và tiếp cận những mục tiêu lớn hơn, con giáp này thường phát huy tốt thế mạnh chiến lược và khả năng dẫn dắt. Nếu tiếp tục ở trong không gian quen thuộc chỉ vì cảm giác an toàn, vận trình tài chính và vị thế xã hội có thể duy trì ở mức ổn định nhưng khó bứt phá.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!