Bị cấm hút thuốc tại trạm xăng, người đàn ông đột nhiên đốt xe máy khiến lửa bùng lên dữ dội

Vụ việc xảy ra tại một trạm xăng ở Raipur, thủ phủ của bang Chhattisgarh, Ấn Độ, sau khi một người đàn ông bị cáo buộc cố gắng châm thuốc lá trong khi xe máy của anh ta đang được đổ xăng. Khi bị chặn lại, người đàn ông này đã cố gắng phóng hỏa chiếc xe máy.

Video 1 giờ 36 phút trước 1 giờ 36 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cam-hut-thuoc-tai-tram-xang-nguoi-an-ong-ot-nhien-ot-xe-may-khien-lua-bung-len-du-doi-753879.html