Tử vi 25/2 đến 25/3: 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng tài tấn lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Thìn có phong cách làm việc đường hoàng, chững chạc nên làm gì cũng nhanh gọn. Tuy nhiên, bản mệnh có tư tưởng khá bảo thủ nên hiếm khi tiếp thu góp ý từ người khác, điều này chính là một thiệt thòi cho bản mệnh.

Gia đạo lục đục, anh chị em trong nhà hay cãi cọ nhau. Nhiều khi tuổi Thìn thấy tủi thân trong chính gia đình của mình. Ngoài ra, sự thờ ơ của nửa kia khiến bản mệnh hụt hẫng và mệt mỏi, có lẽ khi kinh tế ổn định thì mọi thứ mới dễ dàng hơn.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ khoan dung với người từng làm bạn tổn thương.

Ngày này tuổi Ngọ vững tin vào năng lực của mình, cố gắng cải tiến cách làm mới. Bạn luôn đặt kỳ vọng mong muốn đạt thành công sớm hơn dự kiến.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ rất tự tin vào bản thân, tiến bước vào công việc một cách dễ dàng.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự vun vén của cả hai dài lâu, giúp bạn có thêm phần tự tin.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự nỗ lực của bạn hôm nay được nhìn rõ qua thu nhập mới.

Sức khoẻ: Vui vẻ đón nhận niềm vui, sức khoẻ được bình ổn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có cát tinh Thái Dương chiếu rọi, nhận được nguồn năng lượng dồi dào. Bản mệnh có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân. Trong những ngày cuối tháng 2 Dương, tuổi Sửu có trạng thái tốt, tinh thần minh mẫn. Bản mệnh có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng một cách gọn gàng.

Con giáp này còn gặp được quý nhân phù trợ. Đó có thể là cấp trên, là đồng nghiệp cũ hoặc đối tác. Sự trợ giúp của họ sẽ giúp bản mệnh tìm được cơ hội mới, tạo ra bước ngoặt trên con đường sự nghiệp.

Đây là thời điểm vàng để tuổi Sửu có thể tìm hiểu các lĩnh vực mới, dự án mới. Ngươi làm kinh doanh có khả năng nhận các đơn hàng lớn, doanh thu tăng lên bất ngờ.

