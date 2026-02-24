Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 24/02/2026 21:22

Chiều 24/2, một cây si lâu năm trong vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) bất ngờ gãy đổ khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 16h ngày 24/2, một cây xanh trong vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ khiến 2 người bị thương.

Tại hiện trường, cây xanh bị gãy đổ là một cây si cổ thụ có tuổi đời lâu năm trong khuôn viên vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội). Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa nhỏ. 

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy gần gốc cây. Khi thấy cành cây nghiêng, người này lập tức bỏ xe chạy ra xa nên thoát nạn trong gang tấc.

"Ít phút sau, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ sống gần hiện trường tiến lại gần để theo dõi sự việc, đúng lúc đó một cành cây khác tiếp tục gãy đổ, trúng 2 người này", một nhân chứng kể.

Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, công an cùng các lực lượng chức năng phường Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây phong tỏa khu vực nguy hiểm, tổ chức khắc phục sự cố và thu dọn cây gãy đổ. Đồng thời, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và theo dõi sát tình trạng sức khỏe

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

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