Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 24/02/2026 21:22

Chiều 24/2, một cây si lâu năm trong vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) bất ngờ gãy đổ khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 16h ngày 24/2, một cây xanh trong vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ khiến 2 người bị thương.

Tại hiện trường, cây xanh bị gãy đổ là một cây si cổ thụ có tuổi đời lâu năm trong khuôn viên vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội). Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa nhỏ. 

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy gần gốc cây. Khi thấy cành cây nghiêng, người này lập tức bỏ xe chạy ra xa nên thoát nạn trong gang tấc.

"Ít phút sau, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ sống gần hiện trường tiến lại gần để theo dõi sự việc, đúng lúc đó một cành cây khác tiếp tục gãy đổ, trúng 2 người này", một nhân chứng kể.

Cây xanh cổ thụ ở Hà Nội gãy đổ đè trúng 2 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, công an cùng các lực lượng chức năng phường Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây phong tỏa khu vực nguy hiểm, tổ chức khắc phục sự cố và thu dọn cây gãy đổ. Đồng thời, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và theo dõi sát tình trạng sức khỏe. 

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong thương tâm

Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 24/2, tại Km82 quốc lộ 4G, đoạn qua địa bàn xã Chiềng Khoong.

Xem thêm
Từ khóa:   cây đỏ cây đè trúng người tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Tâm sự 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang câu cá, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể mắc kẹt ở bờ sông Hàn

Đang câu cá, người đàn ông tá hỏa phát hiện thi thể mắc kẹt ở bờ sông Hàn

Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong thương tâm

Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong thương tâm

Nghi án con sát hại cha tại nhà riêng gây rúng động ở Đà Nẵng

Nghi án con sát hại cha tại nhà riêng gây rúng động ở Đà Nẵng

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng