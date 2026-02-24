Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Đời sống 24/02/2026 17:24

Chiều 24/2, lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng hơn 15h30 ngày 24/2, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng nội thất nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp. Người dân xung quanh đã cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm cửa hàng nội thất. Lửa cùng khói đen bốc cao khiến khu vực trở nên hỗn loạn, giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân - Ảnh 1
Cửa hàng đồ gỗ cháy dữ dội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa đỏ rực bao trùm cả khu vực, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 15h50, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong tiệm bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Những ngày đầu xuân, trái tim hiến tặng từ miền Bắc vượt hàng nghìn cây số vào Nam, kịp thời cứu sống cho một bệnh nhi nguy kịch. Hành trình xuyên Việt ấy thắp lên hy vọng và lan tỏa nghĩa cử nhân văn đầu năm mới.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy cửa hàng tin moi cháy nhà

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội "hồi sinh" cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng

Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc