Chiều 24/2, lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng hơn 15h30 ngày 24/2, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng nội thất nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp. Người dân xung quanh đã cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm cửa hàng nội thất. Lửa cùng khói đen bốc cao khiến khu vực trở nên hỗn loạn, giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cửa hàng đồ gỗ cháy dữ dội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, lửa đỏ rực bao trùm cả khu vực, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 15h50, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong tiệm bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được làm rõ.

