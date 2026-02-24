Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội 'hồi sinh' cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân

Đời sống 24/02/2026 16:55

Những ngày đầu xuân, trái tim hiến tặng từ miền Bắc vượt hàng nghìn cây số vào Nam, kịp thời cứu sống cho một bệnh nhi nguy kịch. Hành trình xuyên Việt ấy thắp lên hy vọng và lan tỏa nghĩa cử nhân văn đầu năm mới.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/2, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ (tức ngày 23/2), các bác sĩ nơi này đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị suy tim giai đoạn cuối.

Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm, trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, vào chiều 22/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Theo đánh giá chuyên môn, tình trạng người hiến tạng không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng. Thời gian dành cho việc tiếp nhận và vận chuyển tạng vì vậy vô cùng gấp rút.

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội 'hồi sinh' cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường, để quả tim được điều phối về bệnh viện an toàn, nhanh chóng 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, ê-kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ, kịp thời di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay gần nhất.

 

Lúc 3h45 ngày 23/2, tim hiến được vận chuyển về TPHCM. Ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về chuyên môn. Đến 4h45, trái tim hiến tặng đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận - là cháu bé 11 tuổi - với những nhịp đập đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn.

Sau mổ, bệnh nhi có diễn tiến ban đầu thuận lợi, huyết động ổn định, tiếp tục được theo dõi sát tại khoa Hồi sức.

Trái tim xuyên Việt từ Hà Nội 'hồi sinh' cháu bé ở TP.HCM ngày đầu xuân - Ảnh 2
GS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện phối hợp chặt chẽ cùng ê kíp trong từng thao tác, thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trưởng ê-kíp ghép tim cho biết, chỉ trong vòng một tuần trước và sau Tết, đơn vị đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tim.

Điều này cho thấy sự chủ động và tính sẵn sàng cao của toàn hệ thống ghép tim, bảo đảm triển khai kịp thời trong mọi hoàn cảnh , với mục tiêu cao nhất là mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh.

"Bệnh viện trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định nhân văn này đã góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng", GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định nói.

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim.

