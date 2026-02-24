7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 24/02/2026 17:19

Tôi thường rất tự tin khi nói chuyện với người khác về chồng của mình. Bởi tôi nghĩ rằng, tôi biết rõ về anh ấy, từng sợi tóc, từng ngóc ngách trong cuộc đời anh đều nằm trong lòng bàn tay tôi.

Cuộc sống hôn nhân với tôi không phải là điều gì quá đáng sợ như chia sẻ của các chị em khác thường thấy trên mạng xã hội. Tôi cưới chồng trong tâm thế đã tìm hiểu rất kỹ, rất cẩn thận về người sẽ cùng mình đầu ấp tay gối, cùng mình đi đến hết cuộc đời. Do đó, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lúc nào cũng yên bình, sóng gió thỉnh thoảng vẫn gợn lăn tăn nhưng tôi đều biết cách chèo lái con thuyền hôn nhân vượt qua.

Tôi thường rất tự tin khi nói chuyện với người khác về chồng của mình. Bởi tôi nghĩ rằng, tôi biết rõ về anh ấy, từng sợi tóc, từng ngóc ngách trong cuộc đời anh đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Thế nhưng tôi đã vấp phải cú sốc quá lớn trong cuộc đời, đến nỗi tôi không biết mình có nên tiếp tục chung sống với chồng hay không.

7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói 'hớ' của mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu vì lý do gì, mẹ chồng tôi quyết định thừa nhận rằng chồng tôi đã có một đời vợ, dù chỉ là sống cùng nhau chứ chưa danh chính ngôn thuận. Suốt 7 năm làm vợ, làm mẹ của hai con nhỏ, nhưng tôi thấy mình không khác gì một con bù nhìn trong nhà, khi mà cả gia đình, dòng họ nhà anh đều giấu tôi bí mật động trời này.

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ mình có một người chồng hoàn hảo, không lừa vợ dối con. Tôi luôn cố gắng làm trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng, làm trọn nghĩa vợ chồng với anh. Có thể chính điều này đã khiến mẹ chồng tôi áy náy, day dứt với tôi, cho nên bà mới quyết định nói ra để tôi được chọn lựa. Nhưng tôi biết chọn lựa gì đây? Làm sao tôi có thể để con mình chứng kiến cảnh bố mẹ đưa nhau ra tòa, chia nhà, chia con cái? Nhưng tôi lại càng không thể ngồi im mà nhìn chồng mình lừa dối mình suốt mấy năm trời. Rốt cuộc tôi không biết mình phải làm thế nào để giải quyết, hãy cho tôi lời khuyên!

Tranthi…@gmail.com

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