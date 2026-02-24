Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Dinh dưỡng 24/02/2026 05:30

Thịt bò từ lâu đã là loại thực phẩm ưa thích của rất nhiều người bởi lượng giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Tuy nhiên, ăn thịt bò nhiều có tốt không?

Thịt bò là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B6, B12, sắt, magne, kẽm, kali... Trong đó, sắt rất có lợi cho sức khỏe bởi nó vận chuyển oxy tới cơ bắp thông qua các tế bào máu đỏ, giúp cho cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sắt còn đóng vai trò quan trọng trong sự hoạt động của gan, thúc đẩy gan làm việc tốt và hiệu quả hơn. Ngoài ra, sắt khống chế chặt chẽ lượng đường trong máu, giúp ngăn chặn mức đường trong máu tăng cao. Trong điều kiện gan hoạt động bình thường, sắt là một nguyên tố rất có lợi cho sức khỏe.

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, "cái gì nhiều quá cũng không tốt", việc tiêu thụ thịt bò mỗi ngày có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, thậm chí là những hệ lụy "khủng khiếp" mà bạn không ngờ tới.

Tác hại khi ăn quá nhiều thịt bò 

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thịt bò, đặc biệt là thịt bò mỡ, chứa hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao. Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu, gây xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như: bệnh mạch vành, đột quỵ, suy tim.

Gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Thịt bò là loại thịt giàu protein, cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Ăn quá nhiều thịt bò có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Thịt bò chứa ít chất xơ, khiến phân cứng và khó di chuyển trong ruột, gây táo bón. Quá trình tiêu hóa thịt bò tạo ra nhiều khí, gây đầy hơi, khó tiêu. Ở một số người, tiêu thụ nhiều thịt bò có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng đến chức năng thận

Thận đóng vai trò như những nhà máy lọc siêu nhỏ, liên tục làm sạch máu, loại bỏ các chất thải như ure, creatinin và nước thừa, đồng thời điều hòa cân bằng điện giải và huyết áp trong cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt là protein từ thịt đỏ như thịt bò, thận sẽ phải làm việc quá sức để xử lý lượng chất thải nitơ tăng cao, gây áp lực lên các cầu thận và ống thận. Điều này lâu dần có thể dẫn đến tổn thương thận, giảm chức năng lọc và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thận mãn tính.

Tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, bao gồm cả thịt bò, có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Các hợp chất được tạo ra khi chế biến thịt ở nhiệt độ cao có thể gây tổn thương DNA và làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một số nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ và tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Tiêu thụ nhiều thịt bò cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên để ăn thịt bò đúng cách

- Hạn chế lượng thịt bò tiêu thụ: Theo khuyến nghị, bạn nên tiêu thụ không quá 500g thịt đỏ mỗi tuần, bao gồm cả thịt bò.

- Chọn thịt bò nạc: Ưu tiên các phần thịt bò nạc, ít mỡ.

- Chế biến thịt bò đúng cách: Hạn chế các phương pháp chế biến ở nhiệt độ cao như nướng, rán. Nên luộc, hấp hoặc hầm thịt bò.

- Kết hợp với rau củ quả: Ăn kèm nhiều rau củ quả để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cân bằng chế độ ăn uống.

- Tăng cường vận động: Vận động thường xuyên giúp đốt cháy calo, giảm nguy cơ tăng cân, béo phì.

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn

Rau dền được đánh giá cao về lợi ích sức khỏe nên chúng không được chế biến thành những món ăn bổ dưỡng mà còn được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt bò lưu ý khi ăn thịt bò dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Tư 25/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 25/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Đằng sau miếng thịt bò thơm ngon ẩn chứa 4 tác hại khôn lường nếu bạn ăn quá mức

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Hậu trường 2 giờ 54 phút trước
Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa ngừa ung thư, ai bỏ qua thì quá phí

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa ngừa ung thư, ai bỏ qua thì quá phí

Ngỡ ngàng "thức uống trường thọ" của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo

Ngỡ ngàng "thức uống trường thọ" của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

Ngỡ là món ăn chơi ngày Tết, ai ngờ loại hạt này lại là "thần dược" dưỡng tim, chắc xương cực đỉnh

Giải mã "siêu thực phẩm" bổ máu, dưỡng tâm đang chiếm vị trí quan trọng trong mâm cỗ Việt

Giải mã "siêu thực phẩm" bổ máu, dưỡng tâm đang chiếm vị trí quan trọng trong mâm cỗ Việt

Hơn cả một món ăn, bánh chưng là “linh hồn” của Tết Việt

Hơn cả một món ăn, bánh chưng là “linh hồn” của Tết Việt