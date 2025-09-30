Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt bò được xem là một trong những loại thịt đỏ bổ dưỡng nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp và duy trì năng lượng. Với hàm lượng protein, sắt và các vitamin thiết yếu dồi dào, thịt bò mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thoải mái thưởng thức món ăn này.

Giàu Protein: Thịt bò là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, thiết yếu cho việc phục hồi và phát triển cơ bắp, hỗ trợ tăng cường thể lực.

Chứa Sắt Heme: Đây là loại Sắt dễ hấp thụ nhất (Sắt heme), giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, đặc biệt quan trọng với phụ nữ và trẻ em.

Dồi dào Kẽm và Selen: Kẽm tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chữa lành vết thương, trong khi Selen cần thiết cho chức năng tuyến giáp và bảo vệ tế bào.

Vitamin B12: Đây là nguồn cung cấp Vitamin B12 tự nhiên quan trọng, cần thiết cho chức năng thần kinh và hình thành tế bào máu khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

4 nhóm đối tượng cần hạn chế hoặc không nên ăn thịt bò

Mặc dù bổ dưỡng, do đặc tính giàu đạm, chất béo bão hòa và các hợp chất chuyển hóa, thịt bò có thể gây bất lợi cho một số tình trạng sức khỏe nhất định.

Người mắc bệnh Gout (Gút)

Thịt bò, đặc biệt là các phần nội tạng, chứa hàm lượng Purine khá cao. Khi Purine chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo ra Axit Uric. Đối với người bị Gout, việc tăng cường Axit Uric có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các cơn viêm khớp cấp tính.

Người có tiền sử sỏi thận

Thịt bò là thực phẩm giàu protein. Việc tiêu thụ quá nhiều protein động vật sẽ làm tăng nồng độ oxalate trong nước tiểu, đồng thời làm giảm citrate, một chất ức chế sự hình thành sỏi. Điều này khiến người có tiền sử sỏi thận hoặc suy giảm chức năng thận dễ bị tái phát hoặc tăng nặng tình trạng bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh lý về tim mạch và mỡ máu cao

Thịt bò, nhất là các phần có mỡ (như thăn bò), chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Tiêu thụ lượng lớn chất béo bão hòa thường xuyên có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), gây xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nhóm người này nên chọn thịt bò nạc hoàn toàn và ăn với số lượng rất hạn chế.

Người đang mắc một số bệnh da liễu hoặc có vết thương hở

Theo kinh nghiệm dân gian, thịt bò có thể khiến vết thương thâm lại hoặc tạo sẹo lồi khi vết thương đang trong quá trình hồi phục. Mặc dù cần thêm nghiên cứu khoa học để khẳng định, nhưng những người đang bị thủy đậu, sởi, hoặc có vết thương mổ/chấn thương nên hạn chế ăn thịt bò để đảm bảo vết thương mau lành và đạt thẩm mỹ tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên: Đối với những người khỏe mạnh, việc ăn thịt bò 2-3 lần mỗi tuần là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, luôn ưu tiên chọn thịt bò nạc, loại bỏ phần mỡ và kết hợp với rau xanh để có một chế độ ăn cân bằng nhất.