Vào thời điểm trên, một đoạn đường nhựa bị sạt lở. Kéo theo đó là 2 ô tô bị rơi xuống hố.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng gần 14h ngày 3/12, trên đường Nguyễn Công Trứ (đoạn gần nút giao đèn tín hiệu giao thông với đường Ngô Quyền (phường An Hải, Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở đường.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đoạn sạt lở có hàng rào tôn, kế bên là một công trình dự án rất lớn đang thi công với nhiều thiết bị máy móc. Hiện trời vẫn đang mưa khá to, nước chảy từ trên đường xuống thành dòng.

'Hố tử thần' sâu hơn 2m xuất hiện trên đường mới được trải nhựa

Khu vực sạt lở khá sâu, xung quanh có một số vết nứt.

Hai ô tô bị rơi xuống hố sạt lở - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chủ tịch UBND phường và Bí thư Đảng ủy phường An Hải cũng đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo phường An Hải cho biết vụ sạt lở rộng hàng chục mét, khiến 2 ô tô của những người làm trong công trình (đang đỗ trên đường Nguyễn Công Trứ) bị rớt xuống.

Cơ quan chức năng tiến hành cẩu các ô tô này lên. Đồng thời thực hiện các biện pháp gia cố, phong tỏa tạm thời đoạn này.

Xe cầu đưa hai ô tô từ dưới hố tử thần lên - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, đến 15h30 cùng ngày, hai ôtô gặp nạn đã được kéo lên, trong đó một xe bị móp capo, xe còn lại hư hỏng phần đầu và trầy xước nhiều vị trí.

Khu vực xuất hiện hố tử thần nằm tiếp giáp đường Nguyễn Công Trứ với dự án đang xây dựng nhiều tòa cao ốc thương mại. Trong đó, đoạn bị sụp vốn là cống thoát nước từ khu vực đường Ngô Quyền ra sông Hàn. Khoảng 10 ngày trước, cống này từng bị sụp diện tích nhỏ, phía dự án cho đổ bêtông khắc phục.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực có hố tử thần, căng dây cảnh báo. Trong khi nhiều công nhân của công trường nhà cao ốc căng bạt cao 2 m để che chắn toàn bộ khu vực. Hai ôtô hư hỏng được xe cứu hộ đưa đến nơi sửa chữa.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.