Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Đời sống 03/12/2025 05:30

Nguyễn Tấn Thành khai từng làm ăn ở Campuchia, gửi tiền về cho mẹ và các chị em mua nhà đất, nhưng khi về không đòi được nên oán hận, lao ôtô vào nhiều người thân.

Theo thông tin từ VnExpress, ngoài hành vi gây án, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1979) có nhân thân đặc biệt phức tạp khi từng thụ án dài hạn tại Campuchia trước khi trở về địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 30.11, Thành lái ôtô qua khu vực nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1976) thì hai bên xảy ra xung đột. Sau khi phát sinh cãi vã, đối tượng nhiều lần điều khiển xe lao vào sân nơi chị Hạnh và các thành viên gia đình đang đứng. Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Bé Sáu (sinh năm 1983) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện, còn chị Hạnh may mắn tránh được.

Ngay sau khi gây án, Thành bỏ lại ôtô tại nhà và dùng xe máy rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng phát hiện người này tại khu vực giáp biên ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý và bàn giao cho cơ quan điều tra.

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong - Ảnh 1
Nguyễn Tấn Thành lái xe lao vào nhóm chị em ruột - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Lao Động, điểm đáng chú ý trong hồ sơ nhân thân là trước khi trở về sinh sống tại Việt Nam, Thành từng vận hành một công ty nước uống tại Campuchia. Từ năm 2007, người này bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ vì hành vi liên quan đến tội cố ý giết người và bị tuyên phạt 48 năm tù. Thành chấp hành án khoảng 15 năm trước khi được giảm án và trở về quê vào năm 2022.

Khi hồi hương, Thành nảy sinh tranh chấp tài sản với người thân trong gia đình. Nhiều lần va chạm không hòa giải được, mâu thuẫn kéo dài gần ba năm. Chính quyền địa phương từng tổ chức hai buổi hòa giải nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung.

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: Báo Lao Động

Cơ quan điều tra nhận định hành vi điều khiển xe nhiều lần nhằm vào những người trong sân nhà chị Hạnh thể hiện rõ dấu hiệu cố ý tước đoạt mạng sống nhiều người. Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Tấn Thành để điều tra về dấu hiệu phạm tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Phòng PC02 đang tiếp tục thu thập chứng cứ và làm rõ toàn bộ nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này.

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

Khi đang lưu thông lên cầu Rạch Miễu thì bất ngờ chiếc ô tô 5 chỗ ngồi bốc cháy dữ dội, tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài an toàn

Xem thêm
Từ khóa:   lái ô tô tông người thân tin moi giết người

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Đúng hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?

Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?

Phụ nữ yêu 1 giờ 10 phút trước
7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

Chăm sóc con 1 giờ 11 phút trước
Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn

Quả anh đào có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng có những lưu ý không nên bỏ qua khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Sau hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/12/2025), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/12/2025), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/12/2025), Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp sự nghiệp bứt phá thần tốc, tiền bạc đổ về tay nhiều không xuể, duyên lành bủa vây

Cuối ngày hôm nay (3/12/2025), Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp sự nghiệp bứt phá thần tốc, tiền bạc đổ về tay nhiều không xuể, duyên lành bủa vây

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

Cô gái gặp họa vì thoa kem mua trên mạng giá 600.000 đồng

Cô gái gặp họa vì thoa kem mua trên mạng giá 600.000 đồng

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Thông tin MỚI vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Thông tin MỚI vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin