Nguyễn Tấn Thành khai từng làm ăn ở Campuchia, gửi tiền về cho mẹ và các chị em mua nhà đất, nhưng khi về không đòi được nên oán hận, lao ôtô vào nhiều người thân.

Theo thông tin từ VnExpress, ngoài hành vi gây án, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1979) có nhân thân đặc biệt phức tạp khi từng thụ án dài hạn tại Campuchia trước khi trở về địa phương. Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 30.11, Thành lái ôtô qua khu vực nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1976) thì hai bên xảy ra xung đột. Sau khi phát sinh cãi vã, đối tượng nhiều lần điều khiển xe lao vào sân nơi chị Hạnh và các thành viên gia đình đang đứng. Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Bé Sáu (sinh năm 1983) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện, còn chị Hạnh may mắn tránh được.

Ngay sau khi gây án, Thành bỏ lại ôtô tại nhà và dùng xe máy rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng phát hiện người này tại khu vực giáp biên ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý và bàn giao cho cơ quan điều tra. Nguyễn Tấn Thành lái xe lao vào nhóm chị em ruột - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ báo Lao Động, điểm đáng chú ý trong hồ sơ nhân thân là trước khi trở về sinh sống tại Việt Nam, Thành từng vận hành một công ty nước uống tại Campuchia. Từ năm 2007, người này bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ vì hành vi liên quan đến tội cố ý giết người và bị tuyên phạt 48 năm tù. Thành chấp hành án khoảng 15 năm trước khi được giảm án và trở về quê vào năm 2022.

Khi hồi hương, Thành nảy sinh tranh chấp tài sản với người thân trong gia đình. Nhiều lần va chạm không hòa giải được, mâu thuẫn kéo dài gần ba năm. Chính quyền địa phương từng tổ chức hai buổi hòa giải nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung. Đối tượng Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: Báo Lao Động Cơ quan điều tra nhận định hành vi điều khiển xe nhiều lần nhằm vào những người trong sân nhà chị Hạnh thể hiện rõ dấu hiệu cố ý tước đoạt mạng sống nhiều người. Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Tấn Thành để điều tra về dấu hiệu phạm tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Phòng PC02 đang tiếp tục thu thập chứng cứ và làm rõ toàn bộ nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này.

