Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

Đời sống 02/12/2025 16:49

Khi đang lưu thông lên cầu Rạch Miễu thì bất ngờ chiếc ô tô 5 chỗ ngồi bốc cháy dữ dội, tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài an toàn

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14h45 chiều 2/12, chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ hiệu Mercedes biển số tỉnh Đồng Tháp do tài xế Nguyễn Hoàng Ý (34 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cầm lái chạy trên cầu Rạch Miễu, hướng từ tỉnh Đồng Tháp đi Vĩnh Long.

Khi lên gần giữa cầu, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội phía trước đầu xe. Tài xế nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Vụ hỏa hoạn khiến giao thông qua cầu Rạch Miễu gặp nhiều khó khăn, ùn ứ kéo dài.

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cũng có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn và hạn chế tình trạng ùn tắc.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, chiếc ô tô gần như bị thiêu rụi hoàn toàn phần đầu.

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân - Ảnh 2
Chiếc xe bị cháy trơ khung - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được Công an tỉnh Đồng Tháp làm rõ.

