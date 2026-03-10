Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, 3 con giáp gặp thời vượng phát, phúc lành hội tụ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng, bứt phá giàu lên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp thời vượng phát, phúc lành hội tụ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng, bứt phá giàu lên rực rỡ vào đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, tuổi Ngọ tràn đầy may mắn, phúc lộc dồi dào cho nên tinh thần tươi vui, phấn chấn hơn bao giờ hết. Bản mệnh cảm thấy vui và hài lòng với những gì đang có, không tham vọng quá nhiều mà chỉ cần bản thân nỗ lực hết sức là đủ.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, 3 con giáp gặp thời vượng phát, phúc lành hội tụ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng, bứt phá giàu lên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày mới này, để tìm kiếm một người cùng chung tay xây dựng cuộc sống riêng không phải là dễ dàng. Tuy nhiên nếu bản mệnh đã cận kề tuổi 30 rồi thì đừng lãng phí công sức đi thử lòng người khác nữa. Hãy chủ động tìm hiểu những mối quan hệ khác nếu cảm thấy đối phương không phù hợp.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Mùi có những suy nghĩ lạc quan, tốt đẹp, thậm chí có phần mơ mộng. Điều đó là dấu hiệu rất tốt, bởi những suy nghĩ ấy sẽ giúp bạn hướng tới niềm vui trong cuộc sống, không bi quan hoặc đầu hàng.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, 3 con giáp gặp thời vượng phát, phúc lành hội tụ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng, bứt phá giàu lên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Ấn ghé thăm, với đầu óc tỉnh táo và thông minh, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết công việc khác nhau, nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh và được mọi người tin tưởng. 

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, nhờ có lục hợp hỗ trợ mà tuổi Tuất cảm thấy dễ hòa hợp, hòa đồng với mọi người hơn. Ngay thời điểm này bản mệnh nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ người có uy tín, nhớ đừng làm họ thất vọng vì đã trao niềm tin cho mình.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/3/2026, 3 con giáp gặp thời vượng phát, phúc lành hội tụ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng, bứt phá giàu lên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay con giáp này có những đầu mối thông tin quan trọng, đặc biệt liên quan đến những việc mà tuổi Tuất cần phải xử lý. Thế nên, hãy lắng nghe những thông điệp mà tiềm thức mách bảo, bản mệnh sẽ biết mình cần phải làm gì, nhất là khi rơi vào một tình huống khó nào đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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