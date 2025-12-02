Đám cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm nhưng khi mọi người vào kiểm tra dập lửa thì phát hiện 4 người bị bỏng nặng, trong đó bé gái 8 tuổi bỏng nặng, ngạt khói tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường Liên ấp 2-6 khiến bé NNTX (8 tuổi, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc nhận được tin báo cháy nhà tại một địa chỉ nhà không số ở ấp 69, xã Vĩnh Lộc.

Phó Trưởng Công an xã đã phân công 15 cán bộ chiến sĩ cùng 20 an ninh cơ sở xuống hiện trường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, lực lượng chức năng báo cáo Đội CC&CNCH khu vực 20 Công an TP.HCM hỗ trợ.

Bên trong căn nhà cháy ở xã Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi lực lượng Công an xã đến hiện trường, người dân đã tự dập tắt đám cháy và đưa hai người đi cấp cứu. Hai người này là NĐT (43 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và NTPA (10 tuổi, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk).

Công an xã tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và đưa thêm hai người đi cấp cứu là NTKA (34 tuổi) và NNTX (8 tuổi; là hai mẹ con, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk).

Tại Phòng khám Đa khoa Gia Định, bé X được xác định đã tử vong.

Hai nạn nhân NĐT và NTKA được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy; nạn nhân NTPA được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Diện tích cháy khoảng 2 m2 trên tổng 96 m2. Tài sản thiệt hại chưa ước tính thành tiền.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn làm bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh: VTC News

UBND xã Vĩnh Lộc đã thành lập hai đoàn công tác đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp bị thương; một tổ công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong.

Ban đầu, xã Vĩnh Lộc hỗ trợ 5.000.000 đồng/trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

