Ngày 2/12, lãnh đạo xã Pha Long (Lào Cai) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h45 ngày 1/12, tại thôn Xà Khái Tủng, xã Pha Long, xe tải biển kiểm soát 34C-091.91 do anh Nguyễn Văn Hà (SN 1973, trú xã Nhân Chính, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở gừng tươi đã bất ngờ mất lái và rơi xuống vực sâu khoảng 100 m.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an xã Pha Long có mặt, huy động lực lượng tại chỗ và tổ bảo vệ an ninh trật tự các thôn tham gia cứu hộ.

Do vực sâu, vách dựng đứng và đường trơn trượt, đơn vị đã đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, xe tải nằm dưới vực âm, địa hình hiểm trở khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải trinh sát, xác định vị trí nạn nhân rồi tổ chức xuống vực.

Khi tiếp cận cabin, lực lượng cứu hộ phát hiện tài xế Nguyễn Văn Hà đã tử vong và mắc kẹt bên trong.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đường, bàn giao cho chính quyền địa phương.

