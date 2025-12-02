Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Đời sống 02/12/2025 12:23

Công an xã Hòn Đất đang tiến hành điều tra sự việc một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn học đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng tại Trường THPT Hòn Đất.

Theo thông tin từ VTC News, ãnh đạo trường THPT Hòn Đất, tỉnh An Giang vừa có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh về clip bạo lực học đường lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến học sinh của trường.

Cụ thể, trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn đe dọa, văng tục và ép nhét băng vệ sinh vào miệng. Hành vi phản cảm này khiến nhiều người bức xúc.

Theo báo cáo của trường, sau khi xác định được clip trên liên quan đến học sinh khối 10 của trường, trường đã liên lạc với em V.X.H. - học sinh lớp 10 bị hành hung để lắng nghe em tường thuật lại sự việc.

Đồng thời, ngày 24/11, hiệu trưởng Trường THPT Hòn Đất, mời hai nam sinh hành hung em X.H. là Q.H. và Q.D. (cùng học lớp 10) lên làm việc, tường trình. Cả hai học sinh Q.H và Q.D. thừa nhận toàn bộ hành vi.

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng - Ảnh 1
Nam sinh bị nhóm bạn nhét băng vệ sinh vào miệng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VOV, chiều 22/11, em Q.H. và Q.D. cùng một số học sinh khác đã chặn đường em V.X.H. trên quốc lộ 80. Nhóm này chặn đầu xe, đánh H. rồi dùng dao mang theo ép nạn nhân chạy vào đường kênh vắng để tiếp tục hành hung.

Tại đây, Q.H. và Q.D. dùng nón bảo hiểm và tay đánh vào đầu em H. Sau đó, D. vừa quay clip vừa đưa băng vệ sinh vào miệng nạn nhân.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, vượt quá thẩm quyền xử lý, nhà trường đã chuyển hồ sơ và đề nghị công an xã vào cuộc.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết đã phối hợp giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh động viên tinh thần để em V.X.H để em ổn định học tập. Đối với các học sinh liên quan, nhà trường tạm thời cho đi học bình thường và sẽ xử lý theo kết quả điều tra của cơ quan công an.

