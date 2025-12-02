Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Đời sống 02/12/2025 11:54

Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 2/12, lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo của Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, ngày 28/11, trước giờ vào tiết thể dục, em Đ.T.N.T. (học sinh lớp 7) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng trong khuôn viên trường.

Thấy nữ sinh bị nhóm bạn bao vây đánh hội đồng nhưng nhiều học sinh khác không vào ngăn cản mà hò reo, cổ vũ và quay lại clip. Clip này sau đó được một phụ huynh đăng lên mạng xã hội Facebook.

Theo clip phụ huynh đăng tải, T. đứng giữa nhiều học sinh khác. Một số bạn nam có lời lẽ cổ vũ, kích động nhóm nữ sinh tấn công T.. Sau đó, 2 bạn nữ lao đến túm tóc, đánh vào đầu T., khiến nạn nhân ngã xuống sàn.

Nhóm bạn này còn tiếp tục dùng chân đạp nhiều lần vào đầu T., dù nạn nhân gần như không phản kháng.

Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ - Ảnh 1
Tài khoản mạng xã hội Facebook được cho là của chị T.T.D - mẹ nữ sinh Đ.T.N.T (lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, Gia Lai) - chia sẻ thông tin em T bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong trường - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, cho biết khi nhận được thông tin có nhóm học sinh đánh nhau, một giáo viên đã đến khu vực nhà thi đấu để đưa các em lên phòng ban giám hiệu để viết tường trình.

Đồng thời, giáo viên này cũng đưa em T. đến phòng y tế để kiểm tra, xoa dầu và thông báo cho phụ huynh của các học sinh có liên quan.

 

Theo bà Vân, nguyên nhân của vụ đánh nhau là do mâu thuẫn chuyện học tập. Theo các học sinh tường trình, trong giờ học mỹ thuật, em T. được bạn tên P. cho mượn bài để nộp.

Tuy nhiên, sau đó, P. đã đòi lại bài nhưng T. bảo bị mất nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trưa 28/11, trước giờ thể dục, P. và một số bạn cùng lớp đã hành hung nữ sinh T..

“Nhà trường đã mời những học sinh liên quan lên viết bản kiểm điểm và đang xem xét hành vi để đánh giá xếp loại cuối học kỳ. Ban giám hiệu cũng đến gia đình nữ sinh T. để thăm hỏi và động viên em trở lại lớp”, bà Vân nói.

Bà T.D. (phụ huynh em T.) chia sẻ: “Con tôi giờ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, ở nhà thường xuyên trùm chăn khóc và chưa thể đến lớp. Tôi đang phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ hành vi con bị đánh hội đồng”.

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Ngày 2/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một quán cà phê ở phường Bình Tân.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh nhau bạo lực học đường tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, 3 con giáp Phát Tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi, cuộc đời hanh thông

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, 3 con giáp Phát Tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, Phúc - Lộc- Thọ hội tụ đủ đầy, sự nghiệp hanh thông

Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, Phúc - Lộc- Thọ hội tụ đủ đầy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
 Chào đón mùa lễ hội với chuỗi sự kiện đặc sắc

 Chào đón mùa lễ hội với chuỗi sự kiện đặc sắc

Du lịch 1 giờ 11 phút trước
Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp nhận phúc đức từ Thần Tài, thả ga đầu tư làm giàu, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi, vận trình rực sáng trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp nhận phúc đức từ Thần Tài, thả ga đầu tư làm giàu, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi, vận trình rực sáng trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Bất ngờ trước lời khai ban đầu của nghi can lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Bất ngờ trước lời khai ban đầu của nghi can lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh