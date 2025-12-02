Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Đời sống 02/12/2025 11:46

Ngày 2/12, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một quán cà phê ở phường Bình Tân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (2/12), tại một quán cà phê trên đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TPHCM. Thời điểm quán đang hoạt động có hàng chục khách đang thưởng thức đồ uống.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực quầy pha chế của quán. Khu vực này chứa nhiều vật dụng bắt lửa khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan rộng rồi cháy lan, gây hư hỏng một phần tiệm bánh canh ngay sát vách.

Phát hiện sự cố, nhiều khách hàng và nhân viên bên trong quán cà phê và tiệm bánh canh vội vàng sơ tán ra ngoài. Bảo vệ quán và người dân xung quanh huy động nhiều bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng bất thành.

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tiếp nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. 

Vụ cháy không gây thương vong, nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị tại quán cà phê. Tiệm bánh canh bên cạnh cũng bị cháy xém, phải tạm ngừng kinh doanh.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

