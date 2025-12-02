3 xe va chạm liên hoàn tại cửa ngõ TP.HCM, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 02/12/2025 05:15

Cú va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện trên đường Huỳnh Tấn Phát (TPHCM) khiến người phụ nữ đi xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 19h ngày 1/12, cơ quan chức năng TPHCM vẫn phong tỏa và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện, khiến một phụ nữ - hành khách đi xe ôm công nghệ - tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h cùng ngày, xe chở rác mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng từ Khu chế xuất Tân Thuận về cầu Phú Xuân.

Khi đến đoạn cách giao lộ Nguyễn Thị Thập (dưới chân cầu Phú Mỹ) khoảng 100m, xe này va chạm liên tiếp với ô tô 7 chỗ và một xe máy.

3 xe va chạm liên hoàn tại cửa ngõ TP.HCM, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Tai nạn liên hoàn giữa xe chở rác, ô tô 7 chỗ và xe ôm công nghệ trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TPHCM) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, người dân cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, một nam tài xế công nghệ điều khiển xe máy chở theo một nữ hành khách. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngồi sau tử vong tại chỗ, còn tài xế xe máy bị thương nhẹ.

3 xe va chạm liên hoàn tại cửa ngõ TP.HCM, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Nam TPHCM, khiến giao thông khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Xót xa bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn 'khó khăn không thể nuôi'

Xót xa bé trai bị bỏ lại bên chiếc ô với lời nhắn 'khó khăn không thể nuôi'

Cơ quan chức năng đang tìm thân nhân cho một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trước chùa tại địa phương.

