Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 1-12, gia đình ông Châu Văn Ư (64 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM), cho biết đã gửi đơn cầu cứu nhiều nơi để tìm con gái là Châu Đặng Phương Uyên (22 tuổi), mất liên lạc từ đầu tháng 10.

Theo gia đình, vụ việc đã được trình báo Công an phường Hiệp Bình vào ngày 11-10. Hồ sơ sau đó được chuyển các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để phối hợp tìm kiếm.

Gia đình cho biết chị Uyên vừa tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hồi tháng 8-2024, chưa có việc làm. Một ngày trước khi rời nhà, Uyên ngồi trước máy tính nhiều giờ liền. Khi mẹ nhắc xuống phụ việc nhà, Uyên nói đang “phỏng vấn việc làm”.

Tối 8-10, Uyên xin bố 2 triệu đồng, nói sẽ đi Nha Trang du lịch với bạn cấp 3. Khi rời nhà, Uyên mang theo một ít đồ cá nhân, laptop, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân. Gia đình không rõ người đến đón là ai.

Chiều 10-10, gia đình mất liên lạc hoàn toàn, các tài khoản mạng xã hội của Uyên đều không hoạt động.

Chị Châu Đặng Phương Uyên mất liên lạc với gia đình, mất tích suốt thời gian dài - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến trưa 22-10, tài khoản Zalo của Uyên bất ngờ hoạt động và nhắn tin nói đang làm phiên dịch và dạy tại một trung tâm ở Nha Trang và cho biết cả tuần theo học việc nên không liên lạc được. Sau vài tin nhắn ngắn, tài khoản tiếp tục ngưng hoạt động.

Ngày 4-11, tài khoản Zalo chỉ nhá máy một lần rồi tắt. Trưa 5-11, tài khoản nhắn “con đang rất ổn” nhưng vẫn không thể gọi lại. Từ đó đến nay, tài khoản không hoạt động trở lại.

Theo trích xuất camera, sau khi rời nhà, Uyên từng một mình vào một khách sạn ở TP.HCM rồi rời đi, chưa xác định được điểm đến sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp cùng các đơn vị của Công an TP.HCM truy tìm. Hiện gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có thêm thông tin.

Gia đình cung cấp hình ảnh nhận diện của Châu Đặng Phương Uyên. Vậy, ai phát hiện hoặc biết thông tin liên quan xin liên hệ ông Ư theo số điện thoại 0704.427.970.

