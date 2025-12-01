'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Sao quốc tế 01/12/2025 14:59

Triệu Nhã Chi mới đây đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bị một người đàn ông lén theo dõi và đột nhập vào phòng khách sạn nơi bà lưu trú.

Mới đây, dân mạng lan truyền tin nữ diễn viên kỳ cựu Triệu Nhã Chi mới đây đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bị một người đàn ông lén theo dõi và đột nhập vào phòng khách sạn nơi bà lưu trú. Sự việc được cho là xảy ra vào cuối tháng 11, khiến mạng xã hội xôn xao.

Đối tượng đã âm thầm bám theo Triệu Nhã Chi tới khách sạn và lợi dụng lúc nhân viên dọn phòng mở cửa để lẻn vào bên trong. Người này thậm chí nằm lên giường của nữ diễn viên và sau đó đăng tải dòng trạng thái “mùi thật dễ chịu”. Không chỉ xâm phạm nơi ở, đối tượng còn bị cho là đã tiếp xúc với các vật dụng cá nhân của Triệu Nhã Chi.

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn? - Ảnh 1

Nguồn tin cho biết hành động này không phải bộc phát mà là sự theo dõi có chủ đích nhằm tiếp cận minh tinh Hong Kong ở cự ly gần. Sau khi đột nhập, người này còn chia sẻ thông tin phòng của bà cho người khác, khiến nữ diễn viên buộc phải nhờ người bảo vệ vì lo ngại vấn đề an ninh.

Thông tin này khiến khán giả không khỏi bức xúc và lo lắng cho sự an toàn của Triệu Nhã Chi, đặc biệt khi bà đã 72 tuổi và khó có thể tự ứng phó trước những tình huống nguy hiểm như vậy. Trước đó, vào tháng 8, Triệu Nhã Chi từng suýt ngã khi bị một nhóm người hâm mộ chen lấn quá mức để xin chữ ký.

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn? - Ảnh 2

Triệu Nhã Chi, sinh năm 1953 tại Hong Kong, là một trong những gương mặt biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1970–1990. Bà gia nhập làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1973 và nhanh chóng được chú ý nhờ nhan sắc thanh lịch cùng khí chất điềm đạm.

Trong suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Nhã Chi ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Hài thoại Càn Long, Ỷ Thiên Đồ Long Ký và đặc biệt là Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (1992). Vai diễn Bạch Xà giúp bà trở thành hình tượng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả và được người hâm mộ gọi là “Bạch Xà đẹp nhất”.

Dù đã bước sang tuổi 72, Triệu Nhã Chi vẫn duy trì hoạt động ở phim ảnh và các chương trình giải trí. Nhờ lối sống lành mạnh và phong thái trẻ trung, bà thường được gọi bằng danh xưng “nữ thần không tuổi”.

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Mới đây, trong chương trình A.I là AI?, Trấn Thành đã nhắc đến người yêu cũ. Khi Trấn Thành được hỏi "Từng làm điều gì khiến người yêu cũ buồn?", nam nghệ sĩ đã chia sẻ về chuyện quá khứ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Nhã Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Truy tìm tài xế ô tô tông thanh niên đi xe máy tử vong rồi bỏ trốn

Truy tìm tài xế ô tô tông thanh niên đi xe máy tử vong rồi bỏ trốn

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Sức khỏe 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim của Chung Hán Lương và Tần Lam bị đòi gỡ gấp phim vì trái với luân thường đạo lý

Phim của Chung Hán Lương và Tần Lam bị đòi gỡ gấp phim vì trái với luân thường đạo lý

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Sau 7 năm, bộ phim 'Hương mật tựa khói sương' của Dương Tử và Đặng Luân bùng nổ trở lại

Sau 7 năm, bộ phim 'Hương mật tựa khói sương' của Dương Tử và Đặng Luân bùng nổ trở lại

Lương Triều Vỹ phủ nhận thông tin định cư tại Nhật Bản

Lương Triều Vỹ phủ nhận thông tin định cư tại Nhật Bản

Vợ tài tử TVB mất sau nửa tháng chồng livestream xin tiền ghép gan

Vợ tài tử TVB mất sau nửa tháng chồng livestream xin tiền ghép gan

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn do thẩm mỹ

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn do thẩm mỹ