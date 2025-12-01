Sáng nay, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/12, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 người đàn ông tại thôn Cao Viên.

Sáng cùng ngày, người dân tại địa điểm trên phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm. Người dân sau đó đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, nhà chức trách xác định một nạn nhân là người xã Bình Minh, người còn lại chưa rõ địa chỉ cụ thể.

Nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng nhận định ban đầu có thể là sốc thuốc.

