Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Đời sống 01/12/2025 14:03

Sáng nay, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/12, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 người đàn ông tại thôn Cao Viên.

Sáng cùng ngày, người dân tại địa điểm trên phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm. Người dân sau đó đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, nhà chức trách xác định một nạn nhân là người xã Bình Minh, người còn lại chưa rõ địa chỉ cụ thể.

Nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng nhận định ban đầu có thể là sốc thuốc.

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Một cháu bé khoảng 9 tuổi bị cha ruột của mình xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi án mạng tử vong

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Sức khỏe 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Truy tìm tài xế ô tô tông thanh niên đi xe máy tử vong rồi bỏ trốn

Truy tìm tài xế ô tô tông thanh niên đi xe máy tử vong rồi bỏ trốn

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 1/12/2025: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới, SJC tăng vượt 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 1/12/2025: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới, SJC tăng vượt 155 triệu đồng