Giá vàng hôm nay, ngày 1/12/2025: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới, SJC tăng vượt 155 triệu đồng

Hôm nay, ngày 1/12/2025 giá vàng tăng rất mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn thế giới, vàng miếng SJC lập đỉnh cao mới khi vượt 155 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục vào đầu tuần khi thêm 300.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 153,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC thêm 600.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất với 155,5 triệu đồng chiều bán ra và mua vào 154 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 154,1 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 150,9 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng…

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá kim loại mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.252 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce, tiếp chuỗi tăng 150 USD/ounce trong tuần qua.

Sau vài tuần đi ngang quanh vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua. Kim loại quý đang biến động cùng nhịp với dự báo của cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư về xu hướng tuần này.

Theo giới phân tích, giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong ngắn hạn. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, chia sẻ trên Kitco rằng kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ 3 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 12 đang tăng trở lại, giúp giá vàng hưởng lợi.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nêu quan điểm cho đến khi quyết định về lãi suất tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố, giá vàng có thể sẽ duy trì đà tăng nhưng không thể tăng cao hơn nữa. Dự báo giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá, cho thấy rủi ro hiện tại là FED sẽ không cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,4 triệu đồng/lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1122025-vua-mo-cua-a-lap-ky-luc-moi-sjc-tang-vuot-155-trieu-ong-747693.html