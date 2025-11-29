Giá vàng hôm nay, ngày 29/11/2025: Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, tiến sát 155 triệu đồng

Hôm nay, ngày 29/11/2025, giá vàng SJC đã xấp xỉ 155 triệu đồng/lượng, vượt qua cả vùng đỉnh từng lập hồi tháng 10-2025 với mức 154,6 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 29/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,9 triệu đồng, bán ra 154,9 triệu đồng, tăng 700.000 đồng so với hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng, đưa giá mua lên 150,6 triệu đồng, bán ra lên 153,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 1,2 triệu đồng khi mua vào 151 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng được SJC duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng và đối với vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty trên thị trường giữ chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn giá vàng thế giới. Mức đỉnh lịch sử của giá vàng thế giới cũng từng lập hồi tháng 10-2025, với 4.380 USD/ounce .

Đến sáng nay - theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với hôm qua.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính đẩy giá vàng bùng nổ đến từ một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng tại Trung tâm dữ liệu CME Group – sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, khi nhiều giờ bị gián đoạn.

Sự cố này ngay lập tức kích hoạt dòng tiền trú ẩn ngắn hạn đổ vào vàng - tài sản được xem là kênh an toàn truyền thống.

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ cho rằng nhu cầu vàng sẽ còn tăng cao những tháng tới, do việc cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm, những thách thức về tài chính tại Mỹ và tình hình địa chính trị bất ổn tại một số khu vực…

Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,4 triệu đồng/lượng.

