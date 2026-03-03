Bị vướng vào dây điện giăng giữa đường, người đàn ông đi xe máy bị chấn thương cổ tử vong

Một người đàn ông 35 tuổi đã tử vong sau khi bị vướng vào một sợi dây căng ngang đường ở Quilmes Oeste, tỉnh Buenos Aires, Argentina. Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ giữa Đại lộ 12 de Octubre và Đường 390. Nạn nhân đang đi xe máy cùng con trai 11 tuổi thì tai nạn xảy ra.
Video 12:01 03/03/2026

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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