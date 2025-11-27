Giá vàng hôm nay, ngày 27/11/2025: Bật tăng trở lại nhưng giá trong nước vẫn đứng yên

Đời sống 27/11/2025 09:51

Hôm nay ngày 27/11/2025, sau một phiên đi xuống, giá vàng đã tăng trở lại, khi nhà đầu tư tranh thủ "bắt đáy" trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 27/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên, mua vào 151,4 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng như cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 149,4 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 150 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn cũng neo ở mức cao hơn vàng miếng với 3 triệu đồng một lượng. Điều này khiến người mua vào lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng bất chấp giá vàng không thay đổi.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/11/2025: Bật tăng trở lại nhưng giá trong nước vẫn đứng yên - Ảnh 1
Giá vàng đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay lao lên 4.166 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 27/11, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.140 USD/ounce.

Giá vàng thế giới nóng lên trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) tại Mỹ. Nhiều nhà đầu tư rời thị trường sớm để chuẩn bị nghỉ lễ, khiến thanh khoản giảm nhưng lực mua "bắt đáy" vẫn áp đảo.

Một loạt chỉ số quan trọng vừa được công bố thấy bức tranh kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều mảng sáng tối. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh 6.000 đơn xuống còn 216.000 đơn (tuần kết thúc ngày 22-11), thấp hơn nhiều so với dự báo 225.000 đơn.

Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tháng 9 tăng 0,5%, vượt kỳ vọng và tiếp nối đà tăng đã điều chỉnh 3,0% của tháng 8.

Dù dữ liệu kinh tế Mỹ có phần trái chiều, thị trường vẫn giữ nguyên nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp sắp tới.

Nhiều người suy đoán đồng USD sẽ giảm giá, tạo đà tăng cho giá vàng trong tương lai. Thế nên tại thời điểm này, không ít nhà đầu tư tranh thủ mua vào. Giá vàng hôm nay đương nhiên đi lên.

 

Giá vàng hôm nay, ngày 26/11/2025: Thị trường vàng biến động bất ngờ 

Giá vàng hôm nay, ngày 26/11/2025: Thị trường vàng biến động bất ngờ 

Hôm nay, ngày 26/11/2025, thị trường vàng biến động bất ngờ, trong khi đó giá vàng trong nước tạm thời đứng yên ở mức cao. 

