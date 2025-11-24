Giá vàng hôm nay, ngày 24/11/2025: Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 24/11/2025, vàng miếng SJC trong nước đứng im dù kim loại quý thế giới giảm giá. Từ đó kéo dài khoảng cách khi vàng trong nước đắt hơn thế giới tới 21 - 22 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC không thay đổi, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Phú Quý… mua vào 148,4 triệu đồng, bán ra 150,4 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm 200.000 - 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 146 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 21 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 24/11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới quanh mức 4.052 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm từ tuần trước, nhưng vẫn đang được giao dịch quanh vùng 4.000 – 4.050 USD/ounce.

Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về xu hướng đi lên của giá vàng. Theo khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ tăng giá tiếp.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, nhận định lạc quan về giá vàng trong tuần này khi dự báo có thể tiếp tục tăng trong phạm vi 4.000 - 4.200 USD/ounce.

Tương tự, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng các yếu tố cơ bản vẫn chưa thay đổi và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương chưa giảm bớt. Vì vậy, giá vàng sẽ tăng trở lại vào tuần này.

Dữ liệu được Goldman Sachs thông tin cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua 64 tấn vàng trong tháng 9, gấp ba lần so với tháng 8. Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 thêm 300 USD/ounce, lên 4.500 USD/ounce.

