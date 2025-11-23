TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa

Đời sống 23/11/2025 09:29

Một xưởng gỗ của Công ty V.M. trên đường An Phú 11, phường An Phú, TPHCM bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, lửa lan nhanh, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Theo thông tin báo Lao Động, vụ cháy nhà xưởng xảy ra khoảng 2h ngày 23.11 trên đường An Phú 11, phường An Phú, TPHCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở nhà xưởng. Người dân đã hô hoán nhau sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa - Ảnh 1TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa - Ảnh 2

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy ở xưởng rộng hàng trăm mét vuông trên đường An Phú 11, phường An Phú, TPHCM. Ảnh: Báo Lao Động. 

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát trong nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Bên trong nhà xưởng chứa nhiều gỗ, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Theo thông tin VOV, nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú, cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát trong nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Bên trong nhà xưởng chứa nhiều gỗ, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và tạo ra cột khói cao, bao trùm cả khu vực.

TP.HCM: Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ, lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa - Ảnh 4
Lực lượng chữa cháy đã phải huy động nhiều xe chuyên dụng và chiến sĩ tiếp cận hiện trường khống chế ngọn lửa. Ảnh: Báo VOV. 

Lực lượng chữa cháy đã phải huy động nhiều xe chuyên dụng và chiến sĩ tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa. Do bên trong kho xưởng chứa vật liệu dễ cháy và bén lửa, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND phường An Phú, vụ cháy xảy ra ở nhà xưởng sử dụng làm kho gỗ của Công ty V.M. Rất may mắn, vụ cháy không gây thương vong về người.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Do bên trong chứa nhiều gỗ nên lửa vẫn âm ỉ, các đơn vị đang triển khai dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Từ khóa:   cháy xưởng gỗ tin mới tin đời sống

