Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Tâm sự gia đình 07/01/2026 23:06

Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn.

Tôi buồn quá mọi người ạ. Lấy chồng 7 năm, lần đầu được tặng một món quà quý giá. Không ngờ cuối cùng lại đắng chát nhận ra mình cũng chỉ là người dư thừa.

Chồng tôi là giám đốc một công ty nội thất. Mặc dù có thu nhập cao, nhưng công việc của anh rất bận rộn, gần như cả tháng chẳng có ngày nào là ngày nghỉ. Tôi là phụ nữ nhưng cáng đáng hết việc nhà, đến cái bóng đèn bị hỏng, tôi cũng biết phải thay thế nào. Chưa kể mỗi lần gia đình có công việc, tôi cũng phải đứng ra gánh vác như trụ cột trong nhà.

 

Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.

Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn.

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, chồng tôi ngủ dậy muộn nên vội vã đến công ty. Có lẽ vì không để ý nên anh đã đánh rơi một hộp quà. Tôi nghĩ đó là quà chồng mua để kỷ niệm ngày cưới, vì đằng nào chúng tôi cũng sắp đến ngày kỷ niệm. Tính tò mò nổi lên, tôi đã mở hộp quà ra.

Bên trong có một tấm thiệp và hộp nhẫn. Chiếc nhẫn ấy vừa khít tay tôi, đã vậy còn đính viên kim cương, trên tag ghi giá hơn 100 triệu. Tôi lâng lâng vui sướng rồi mở thiệp ra đọc. Không ngờ ngay dòng đầu tiên đã chao đảo. Chồng tôi gọi người ấy là Lan (tên của tôi là My). Anh còn nói sắp tới ngày kỷ niệm họ yêu nhau 3 tháng.

Đau lòng quá mọi người ạ, chẳng gì đau khổ hơn việc biết chồng ngoại tình. Sau một hồi vật vã, tôi gấp tấm thiệp rồi cất nhẫn vào hộp, xem như chưa biết gì. Buổi tối về nhà, chồng tôi lùng sục một hồi, thấy chiếc hộp rơi dưới chân giường, có lẽ anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Còn tôi cứ đắn đo mãi, tôi nên nhắm mắt cho qua rồi từ từ kéo chồng về hay làm to chuyện này đây? 

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn

Thời gian đầu, tôi rất khó chịu với mẹ chồng. Thứ nhất là bà rất hay bế cháu, trong khi tôi nuôi con theo khoa học, muốn luyện cho con có nếp ăn ngủ tự lập. Thứ hai là cơm cữ toàn là những món truyền thống.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Sao quốc tế 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/1/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, Tài Lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh khiến nhiều người mong ước

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 8/1/2026, công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà

3 con giáp ôm trọn 300 tỷ vào ngày 8/1/2026, công việc thẳng tiến 'như diều gặp gió', con đường kiếm tiền không thể ngăn cản 'tiền bạc ùn ùn tới' đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, 3 con giáp đường quan lộ thênh thang, có nguồn thu nhập ổn định, dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, 3 con giáp đường quan lộ thênh thang, có nguồn thu nhập ổn định, dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/1/2026, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/1/2026, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong túi nilon đen, bị vứt ở cầu treo

Phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong túi nilon đen, bị vứt ở cầu treo

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Sáu 9/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/1/2026, 3 con giáp Tam hợp nâng đỡ, Thần Tài sát cánh, đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng quấn thân

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/1/2026, 3 con giáp Tam hợp nâng đỡ, Thần Tài sát cánh, đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng quấn thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI về vụ sát hại bé gái 13 tuổi, đẩy xuống vuông nước ở Cà Mau

Thông tin MỚI về vụ sát hại bé gái 13 tuổi, đẩy xuống vuông nước ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Xe ô tô mất kiểm soát lao khỏi cầu, 4 người tử vong thương tâm

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn

Nhà chồng không cho đứng tên sổ đỏ quà cưới và sự thật khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Nhà chồng không cho đứng tên sổ đỏ quà cưới và sự thật khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tức

5 năm mang danh 'kẻ lừa đảo' vì mẹ chồng khẳng định tôi chửa giả, sự thật phơi bày khiến cả gia đình chồng phải hối hận

5 năm mang danh 'kẻ lừa đảo' vì mẹ chồng khẳng định tôi chửa giả, sự thật phơi bày khiến cả gia đình chồng phải hối hận

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'tập 2', tôi chết lặng trước bản chất thật của chồng sắp cưới chỉ qua một câu nói